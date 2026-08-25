BETBOOM Streamers Battle впервые пройдёт по Mobile Legends: Bang Bang

Серия медиатурниров BETBOOM Streamers Battle расширяется на дисциплину Mobile Legends: Bang Bang. Первый турнир пройдёт с 7 по 9 сентября. Четыре команды разыграют призовой фонд в 500 тысяч рублей.

Турнир пройдёт по системе Double Elimination. В первые два дня состоятся четыре матча в формате bo5. Третий игровой день завершится финалом нижней сетки (bo5) и гранд-финалом (bo7). Составы команд будут сформированы с помощью BSB-рейтинга — системы оценок от экспертной комиссии и капитанов. Максимальный рейтинг на команду составляет 300 очков.

Анонс турнира прошёл на фоне роста интереса к MLBB в СНГ-регионе. Ранее Team Spirit выиграла MLBB Mid Season Cup 2026 на Esports World Cup и стала чемпионом BETBOOM Rise of Legends S10 на VK Play Арене в Москве.