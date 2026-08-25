«Надеюсь, будут и не устали». Менеджер Team Spirit — о будущем Yatoro и Collapse в Dota 2

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов на стриме рассказал, что пока не обсуждал с игроками планы на следующий сезон. При этом он выразил надежду, что Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов останутся в команде.

На вопрос, не устали ли Yatoro и Collapse и будут ли они на следующем The International, Белов ответил кратко.

Надеюсь, что будут. Мы ещё не разговаривали. Надеюсь, будут и не устали.

До победы Spirit на TI 2026 в Сети появлялись слухи о возможном уходе Collapse из профессиональной Dota 2. Стример Кирилл Sunlight Качинский также отмечал, что в составе могут остаться только Денис Larl Сигитов и Yatoro. На момент публикации организация не делала заявлений о трансферах.

Yatoro и Collapse — трёхкратные чемпионы The International (2021, 2023, 2026). 23 августа Spirit обыграла PARIVISION со счётом 3:2 в гранд-финале TI 2026 в Шанхае.