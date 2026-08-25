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Анонсирован ремейк культовой игры «Шизариум» (Sanitarium)

Анонсирован ремейк культовой игры «Шизариум» 1998 года — трейлер
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Издание Ziggurat Interactive сообщило о работе над Sanitarium Enhanced — обновлённой версии известного хоррор-приключения Sanitarium, которое российским игрокам известно под названием «Шизариум».

Создатели игры 1998 года планируют перевыпустить «Шизариум» на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Релиз должен состояться до конца года.

Видео доступно в группе VK Play во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Ziggurat Interactive.

Оригинальная игра вышла в 1998 году. Сюжет «Шизариума» рассказывает про парня, который после аварии теряет память и попадает в психиатрическую больницу. Теперь герою предстоит выяснить, как он попал в это место, и найти способ выбраться.

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