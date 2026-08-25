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The Blood of Dawnwalker: когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Стала известна точная дата выхода The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3»
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Польская студия Rebel Wolves опубликовала точный график релиза игры The Blood of Dawnwalker. Проект выйдет уже 3 сентября, а предзагрузка начнётся за два дня до релиза.

Так, на консолях релиз состоится 3 сентября в 00:00 по местному времени. Это значит, что в Новой Зеландии геймеры смогут начать игру 2-го числа в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. На ПК в Steam и GOG релиз состоится одновременно 3 сентября в 1:00 мск.

Точная дата выхода The Blood of Dawnwalker

  • Консоли PS5 и Xbox Series — 3 сентября в 00:00 по местному времени аккаунта.
  • ПК (Steam, GOG) — 3 сентября в 1:00 мск.

Фото: Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker — вампирский экшен от студии Rebel Wolves, выходцев из CD Projekt RED. Проектом руководят геймдиректор «Ведьмака 3» Конрад Томашкевич, квестдиректор Cyberpunk 2077 Мартин Томашкевич и сценарист Якуб Шамалек.

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