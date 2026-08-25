«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 10-11 октября на «ЦСКА-Арене» — в новом формате

Фестиваль «Фандом Фест ВКонтакте», посвящённый поп-культуре, возвращается в новом формате и с новой локацией — главные события пройдут 10 и 11 октября на стадионе «ЦСКА-Арена».

В этот раз фестиваль будет поделён на тематические зоны: магазины с мерчем, коллекционными изданиями комиксов и книг, музыкальная сцена, автограф-сессии и так далее. Посетители смогут сами выбрать формат посещения — у каждого билета будет свой сектор или зона. При этом будут и общие площадки (лекторий, фудкорт и так далее), куда можно пройти с любым типом билета.

Билеты на «Фандом Фест ВКонтакте» уже в продаже. Подробная программа фестиваля появится позже.