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Вышел трейлер Ali G: Who Iz I? — нового фильма про Али Джи от Саши Барона Коэна

Вышел трейлер Ali G: Who Iz I? — нового фильма про Али Джи от Саши Барона Коэна
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Известный комик Саша Барон Коэн представил трейлер своего нового фильма Ali G: Who Iz I? («Али Джи: Кто я такой?»). Комедия выйдет в зарубежных кинотеатрах 23 октября.

Новая лента от создателя «Бората» и «Диктатора» станет сиквелом «Али Джи в парламенте» 2002 года. Сюжет картины пока неизвестен.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

В июле 2025 года Сашу Барона Коэна в образе Али Джи заметили в Оксфордширском зоопарке — предполагается, что там проходили первые съёмки «Али Джи: Кто я такой?». Позже Коэн официально был представлен как продюсер, сценарист и исполнитель главной роли в новом фильме.

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