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Трейлер сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном — премьера 23 сентября

Трейлер сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном — премьера 23 сентября
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Компания Apple представила дебютный трейлер сериала «Братья». Премьера шоу с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном состоится 23 сентября в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

По сюжету Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей шоу стал Ли Айзенберг — продюсер комедийного сериала «Офис».

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