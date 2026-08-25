Вышел трейлер второго сезона триллера «Дорогуша» — сериал вернётся в ноябре

Создатели сериала «Дорогуша» представили трейлер второго сезона шоу — новая часть триллера начнёт выходить в ноябре этого года. Вероятно, в сезоне снова будет шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Sky.

Шоу продолжит рассказ офисной тихони, которая из-за встречи с незнакомцем теряет контроль над собой и ввязывается в ужасную авантюру. Главную роль в сериале исполнила Элла Пернелл, получившая известность благодаря роли Люси Маклин в сериале «Фоллаут».

Первый сезон «Дорогуши», состоящий из шести эпизодов, вышел в октябре прошлого года и собрал в целом положительные отзывы критиков и зрителей.