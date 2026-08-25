Трейлер драматического сериала «Марик» — дебюта Егора Бероева в роли режиссёра

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер сериала «Марик», драмы о судьбе врача из Мариуполя. Проект выйдет на стриминге уже 4 сентября, а после премьеры в Сети его покажет телеканал НТВ.

Сюжет расскажет о военном враче, который возвращается домой после четырёх лет на фронте. За время отсутствия близкие и жизнь вокруг изменились до неузнаваемости — чтобы найти себя, главный герой устраивается работать в бригаду скорой помощи.

Видео доступно в группе KION во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат KION.

Главную роль в «Марике» сыграл Василий Копейкин («Серебряные коньки», «Руки вверх», «Лёд 3»). Кресло режиссёра занял известный актёр Егор Бероев — для него это первая попытка в качестве постановщика.