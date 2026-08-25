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Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер второго сезона мультсериала по франшизе «Очень странные дела». Новая глава «Историй из 85-го» выйдет на платформе 17 сентября.

События продолжения вновь развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала братьев Даффер. Автор шоу Эрик Роблес и студия Flying Bark Productions отметили, что продолжат развитие истории Одиннадцатой и её друзей, на нарушая при этом канон «Очень странных дел».

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» состоялась менее полугода назад 23 апреля. Шоу собрало более 2,8 млн просмотров за первые выходные.

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