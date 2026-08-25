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«Лучшая новость за день»: Гарфилд — о признании своего «Человека-паука» от Николаса Кейджа

«Лучшая новость за день»: Гарфилд — о признании своего «Человека-паука» от Николаса Кейджа
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Актёр Эндрю Гарфилд отреагировал на слова Николаса Кейджа, что он является лучшим исполнителем «Человека-паука» — отметив, что рад такому признанию.

Это лучшая новость за весь день.

Ранее Кейдж упомянул, что, по его мнению, именно Гарфилд лучше других сыграл супергероя и он может подарить зрителям самое яркое воплощение персонажа на больших экранах.

Сам Николас Кейдж сыграл героя в сериале «Паук-Нуар», который уже вышел на Amazon Prime VIdeo. Шоу рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

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