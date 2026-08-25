Обновление к 13-летию «Телеграма»: добавлены подписи к подаркам и кнопки в сообщениях

Разработчики мессенджера «Телеграм» представили небольшое обновление к 13-летию проекта, добавив несколько новых функций.

Апдейтов всего четыре, и все они достаточно небольшие:

приветственные сообщения в каналах и группах — теперь администраторы могут добавить надпись, которая будет показываться при вступлении новым участникам;

теперь интерактивные кнопки можно вставить прямо в текст (например, таким образом разработчики уже реализовали игру в шахматы, где под фигурами прячутся такие кнопки);

текстовые сообщения теперь можно дополнить документами, музыкой и другими файлами, вставив их в нужное место;

теперь можно подписывать подарки, купленные на маркетплейсе за звёзды.

Ранее в «Телеграме» существенно обновили текстовый редактор и добавили поиск по GIF.