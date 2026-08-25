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Обновление к 13-летию «Телеграма»: добавлены подписи к подаркам и кнопки в сообщениях

Обновление к 13-летию «Телеграма»: добавлены подписи к подаркам и кнопки в сообщениях
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Разработчики мессенджера «Телеграм» представили небольшое обновление к 13-летию проекта, добавив несколько новых функций.

Апдейтов всего четыре, и все они достаточно небольшие:

  • приветственные сообщения в каналах и группах — теперь администраторы могут добавить надпись, которая будет показываться при вступлении новым участникам;
  • теперь интерактивные кнопки можно вставить прямо в текст (например, таким образом разработчики уже реализовали игру в шахматы, где под фигурами прячутся такие кнопки);
  • текстовые сообщения теперь можно дополнить документами, музыкой и другими файлами, вставив их в нужное место;
  • теперь можно подписывать подарки, купленные на маркетплейсе за звёзды.

Ранее в «Телеграме» существенно обновили текстовый редактор и добавили поиск по GIF.

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