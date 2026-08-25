«Это лишнее давление». Sh1ro — о целях Team Spirit и погоне за Grand Slam в CS 2

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов оценил форму команды после победы на Esports World Cup 2026. По его словам, Spirit не стоит ставить конкретные цели вроде победы на мэйджоре, а сосредоточиться на игре.

Соколов признал наличие проблем в команде, однако отметил сложность их исправления из-за плотного расписания.

Я доволен, но у нас есть много проблем и ошибок. Мы исправляем их, однако для этого нужно много работы — а это сложно, когда ты ездишь на большое количество турниров. Турнир за турниром надо что-то исправлять, на это нужно время, ещё нужно следить за индивидуальной формой.

На вопрос о Grand Slam sh1ro ответил, что команде не стоит думать о титулах.

Нам надо фокусироваться на том, что происходит внутри игры. Не надо говорить: «Мы обязаны выиграть мэйджор и Grand Slam». Это лишнее давление на нас. Нужно фокусироваться на игре и работать над собой.

Team Spirit пока взяла два крупных трофея в 2026 году — PGL Astana и EWC. В ближайшее время российская команда начнёт выступление на BLAST Open Fall, который пройдёт с 26 августа по 6 сентября.