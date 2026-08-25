Team Yandex ведёт переговоры с ATF о переходе в состав по Dota 2 — слух

Российская киберспортивная организация Team Yandex начала переговоры о подписании оффлейнера Аммара ATF Аль-Ассафа в ростер по Dota 2. По данным портала OFFStage, игрок может присоединиться к коллективу в ближайшее трансферное окно.

В составе Team Yandex иорданский киберспортсмен должен заменить Дмитрия DM Дорохина. Других изменений в ростере не планируется. На прошедшем The International 2026 коллектив занял третье место, заработав более $ 258 тыс.

Слухи о возможном переходе Аль-Ассафа появились на фоне новостей о грядущем решафле в Team Falcons. Ранее сообщалось, что в составе «соколов» может остаться только керри Оливер skiter Лепко. Кроме того, после завершения чемпионата мира в Шанхае организацию уже покинул наставник Кёртис Aui_2000 Линг.