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Анонс Nodus Fall — кооперативного экшена от авторов Genshin Impact

Анонс Nodus Fall — кооперативного экшена от авторов Genshin Impact
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На церемонии Opening Night Live 2026 студия HoyoVerse анонсировала свой новый проект — Nodus Fall. Кооперативный экшен разрабатывается для ПК и консолей, у проекта пока нет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат HoyoVerse.

Nodus Fall — игра в новой вселенной, где игроки сражаются с монстрами и различными созданиями. Разработчики обещают, что экшен погрузит геймеров в «загадочный новый мир с впечатляющей атмосферой опасности, которая ожидает игроков в совершенно новом приключении».

Всеми деталями авторы обещают поделиться в ближайшие месяцы. Ранее инсайдеры сообщали, что Nodus Fall уже тестируют в закрытом режиме среди блогеров по другим проектам студии HoyoVerse.

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