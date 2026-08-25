Ролевая игры Ananta в духе GTA и Genshin Impact выйдет 15 января — трейлер

Разработчики бесплатной ролевой игры Ananta из студии HoyoVerse опубликовали новый трейлер проекта. В нём авторы Genshin Impact, Zenless Zone Zero и Honkai: Star Rail назвали дату релиза новинки — 15 января 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Ananta. Права на видео принадлежат HoyoVerse.

Ananta вновь будет гача-игрой в жанре RPG с открытым миром и аниме-стилистикой, как Genshin Impact, — при этом действие станет проходить в городе и некоторыми элементами напоминает GTA. Персонаж также сможет перемещаться по воздуху между зданиями, как в «Человеке-пауке», и пользоваться другими фантастическими способностями.

Проект сначала выйдет на ПК, PlayStation 5, iOS и Android, после чего наверняка доберётся до консолей Xbox Series и Switch 2.