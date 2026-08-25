Анонс Crimson Desert: Enhanced — улучшенной версии корейского экшена

На презентации Opening Night Live 2026 студия Pearl Abyss представила Crimson Desert: Enhanced — улучшенную версию своего экшена. Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series и будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.

Crimson Desert: Enhanced — улучшенная версия оригинальной Crimson Desert. В ней игроков ждёт доработанная версия экшена в открытом мире с ездовыми животным, питомцами, новыми сюжетными заданиями и различными улучшениями игрового процесса. Игру также озвучат на несколько новых языков, но среди них не будет русского.

Релиз Crimson Desert состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Продажи экшена превышают 6 млн копий, а рейтинг игры в Steam сейчас составляет 83% одобрения.