Трейлер Game of Thrones: War for Westeros по «Игре престолов» — релиз в начале 2027 года

Cтудия PlaySide представила новый геймплейный трейлер Game of Thrones: War for Westeros. Стратегия по «Игре престолов» теперь выйдет в начале 2027 года на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат PlaySide.

Game of Thrones: War for Westeros («Игра престолов: Война за Вестерос») — стратегия в реальном времени, события которой связаны с оригинальным сериалом от HBO. В игре будет четыре расы (Ланнистеры, Старки, Таргариены и армия Короля Ночи) и множество локаций — в том числе из книг Джорджа Мартина.

Изначально проект должен был выйти в 2026 году, однако авторы отложили релиз до 2027-го. Авторы заявили, что им потребуется чуть больше времени на полировку проекта. Разработчики делают большой упор на правдопободность юнитов — в духе культовой стратегии Battle for Middle-Earth по вселенной «Властелина колец».