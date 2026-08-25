Анонс Afterworld — стратегии в постапокалипсисе от авторов Hearts of Iron 4

Компания Paradox представила Afterworld — новую стратегию от внутренних студий в мире постапокалипсиса. У проекта пока нет даты релиза, он создаётся для ПК и выйдет в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox. Права на видео принадлежат Paradox.

События Afterworld развернутся после глобального катаклизма, который уничтожил бо́льшую часть Земли. В будущей стратегии игрокам необходимо осваивать новые земли и заново разрабатывать забытые технологии. строить поселения, заключать союзы и сражаться с культистами, бандитами и бессмертными Древними, претендующими на власть над миром.

В Paradox обещают, что по степени глубины проект будет схож с культовыми играми компании – Crusader Kings 3 и Hearts of Iron 4. По традиции в нём также будет и мультиплеер.