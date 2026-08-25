Ubisoft анонсировала ремейк культовых «Героев 3» — трейлер

На презентации Opening Night Live компания Ubisoft анонсировала ремейк культовых «Героев 3». Переиздание Heroes of Might and Magic 3 уже можно добавить в список желаемого на разных платформах, даты релиза у него пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале gamersPrey. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Так, в будущем ремейке игроков ждёт воссозданная заново третья часть культовой серии вместе с двумя дополнениями, улучшенной графикой, детализированными анимациями и современным звуковым сопровождением. Как и в оригинале, в ремейке будет девять различных фракций на выбор – у каждой – свой уникальный стиль игры и необыкновенные существа.

Оригинальные «Герои 3» вышли в 1998 году и мгновенно стали классикой пошаговых стратегий. Спустя 28 лет после релиза игра остаётся актуальной у фанатов жанра благодаря моду Horn of the Abbys.