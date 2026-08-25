Path of Exile 2 выйдет из раннего доступа 11 декабря и станет бесплатной

Студия Grinding Gear Games выпустила новый трейлер Path of Exile 2. В нём авторы знаменитого экшена раскрыли дату релиза из раннего доступа — 11 декабря 2026 года. В этот же день игра станет условно-бесплатной.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Таким образом, диаблоид доберётся до полноценного релиза спустя два года после запуска раннего доступа в декабре 2024-го. С тех пор авторы выпустили несколько крупных обновлений и полировали проект до оптимального состояния. На релизе геймеров также ждёт новый класс — Дуэлянт.

Path of Exile 2 — продолжение знаменитого экшена в стиле Diablo. Игра уже доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и в отдельном клиенте разработчиков, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Изначально экшен должен был выйти спустя год раннего доступа, однако разработчики взяли дополнительные 12 месяцев для улучшения игры.