Трейлер аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» — релиз в 2027 году

На презентации Opening Night Live студия CD Projekt RED представила дебютный трейлер «Баллад прошлого» — нового сюжетного дополнения для «Ведьмака 3». Будущий аддон для культового экшена выйдет в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

События «Баллад прошлого» развернутся между третьей и четвёртой частями серии. Будущее дополнение по объёму контента будет схоже с «Кровью и вином» — оно в первую очередь призвано связать события аддона с приключениями Цири в будущем «Ведьмаке 4».

По сюжету Геральт отправляется в Леттен, на родину своего друга Лютика. Там его ждёт некая страшная тайна, которую под силу разгадать лишь легендарному охотнику на чудовищ.

Разработкой «Баллад прошлого» занимается студия Fool’s Theory, которая также работает над ремейком первого «Ведьмака 3». Самой разработкой руководит CD Projekt RED, авторы игровой вселенной по мотивам произведений Анджея Сапковского.