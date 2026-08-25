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Анонсирован ремастер «Ведьмака 3» со множеством улучшений — релиз 29 сентября

Анонсирован ремастер «Ведьмака 3» со множеством улучшений — релиз 29 сентября
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На презентации Opening Night Live 2026 студия CD Projekt RED представила полноценный ремастер игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Проект выйдет уже 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2, апдейт будет полностью бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.

Видео доступно на YouTube-канале Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Так, уже второй ремастер «Ведьмака 3» заметно улучшит графику, доработает боевую систему и механики передвижения, обновит прокачку Геральта, добавит новые возможности монстрам и внесёт множество других изменений в культовую игру. Полный список изменений в CD Projekt RED назовут чуть позже.

Выход ремастера станет основой для дополнения «Баллады прошлого», которое выйдет в 2027 году на всех актуальных платформах. Кроме того, с выходом переиздания дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино» войдут в основную версию «Ведьмака 3».

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Трейлер аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» — релиз в 2027 году
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