Аддон «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» выйдет без русской озвучки

25 августа компания CD Projekt RED поделилась деталями дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3». Авторы показали трейлер будущего аддона и открыли страницу с расширением в онлайн-магазинах.

Спустя некоторое время в компании рассказали, что в дополнении всё же не появится русской озвучки, хотя она была в оригинальной игре и двух дополнениях. В CD Projekt RED напомнили, что отказались сотрудничать с налоговыми резидентами России и Беларуси ещё весной 2022 года, из-за чего компания ограничится текстовым переводом.

В связи с нашим решением прекратить сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси с марта 2022 года, в дополнении «Ведьмак 3: Дикая Охота — Баллады прошлого» не будет русского озвучения. При запуске дополнения звук автоматически переключится на польский. Текст, как и прежде, будет полностью переведён, а русская озвучка останется в основной игре и её первых двух дополнениях.

Релиз дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series.