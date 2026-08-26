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Расписание матчей BLAST Open Fall 2026 на 26 августа

Расписание первого дня BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 26 августа, стартует групповая стадия турнира BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующую стадию, а проигравшие упадут в нижнюю сетку.

Расписание матчей BLAST Open Fall 2026 на среду, 26 августа

  • 12:00. G2 Esports (Европа) — Aurora Gaming (Турция);
  • 14:30. Team Spirit (Россия) — DENDELE CS (Бразилия);
  • 17:00. M80 (США) — Natus Vincere (Европа);
  • 19:30. FURIA (Бразилия) — paiN Gaming (Бразилия).

BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 6 сентября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.

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