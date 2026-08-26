Райан Гослинг работает над фильмом по «Флинстоунам»

По данным Deadline, Райан Гослинг начал работать над фильмом по легендарным «Флинстоунам» вместе с Warner Bros. и продюсером Джесси Хендерсоном.

Впервые Бамм-Бамм превратился из ребенка с дубинкой в взрослого в мультсериале «Шоу Пебблс и Бамм-Бамма», выходившем на канале CBS по субботам в 1971–1972 годах. Там он был подростком, встречался с Пебблс, учился в старшей школе Бедрок и устроился на свою первую работу.

Работа над проектом находится на ранней стадии, поскольку для него сейчас ищут сценариста.

«Флинтстоуны», мультсериал студии Hanna-Barbera начала 1960-х годов, который находится в ведении Warner Bros, уже дважды экранизировался: в 1994 году вышел фильм «Флинтстоуны», а в 2000-м — «Флинтстоуны в Рок-Вегасе».