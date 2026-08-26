Шейлин Вудли рассказала, что её сцены в роли Мэри Джейн убрали из «Нового Человека-паука 2

На днях Шейлин Вудли рассказала, почему из «Нового Человека-паука 2» вырезали её сцены в образе Мэри Джейн. Персонаж каноничный для жизни Паука и Питера Паркера в целом. Рядом с Гвен Стейси в комиксах она была ключевой девушкой в жизни героя.

По словам Вудли, ей сказала, что сперва нужно, чтобы Питер потерял Гвен, а потом можно было вводить Мэри Джейн. То есть шла речь о третьем фильме, который так и не вышел.

Они сказали: «Давайте подождём, пока Гвен умрёт, а потом введём Мэри Джейн». Но потом они не сняли тот фильм».

Увидим ли мы когда-нибудь триквел «Нового Человека-паука», пока остаётся загадкой.