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Шейлин Вудли рассказала, что её сцены в роли Мэри Джейн убрали из «Нового Человека-паука 2

Шейлин Вудли рассказала, что её сцены в роли Мэри Джейн убрали из «Нового Человека-паука 2
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На днях Шейлин Вудли рассказала, почему из «Нового Человека-паука 2» вырезали её сцены в образе Мэри Джейн. Персонаж каноничный для жизни Паука и Питера Паркера в целом. Рядом с Гвен Стейси в комиксах она была ключевой девушкой в жизни героя.

По словам Вудли, ей сказала, что сперва нужно, чтобы Питер потерял Гвен, а потом можно было вводить Мэри Джейн. То есть шла речь о третьем фильме, который так и не вышел.

Они сказали: «Давайте подождём, пока Гвен умрёт, а потом введём Мэри Джейн». Но потом они не сняли тот фильм».

Увидим ли мы когда-нибудь триквел «Нового Человека-паука», пока остаётся загадкой.

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