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Дэн Стивенс сыграет главную роль в сериале по «Робокопу»

Дэн Стивенс сыграет главную роль в сериале по «Робокопу»
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По данным Deadline, Дэн Стивенс претендует на главную роль в сериале по «Робокопу». Актёр сыграет Алекса Мёрфи и его альтер эго — киборга.

Согласно официальному синопсису, «гигантский технологический конгломерат убеждает городские власти внедрить в полицейскую службу мощного робота — робота, в которого имплантировано сознание погибшего офицера».

В Amazon заказали восемь эпизодов сериала. Дату его выхода пока не называют, когда начнутся съёмки, тоже пока не говорят. Франшиза «Робокоп» началась в 1987 году с первого фильма, в котором Питер Уэллер сыграл главную роль — получеловека-полумашины, сотрудника правоохранительных органов.

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