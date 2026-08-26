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Появился новый кадр фильма по Street Fighter

Появился новый кадр фильма по Street Fighter
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Издание Empire поделилось новым кадром фильма по Street Fighter. На нём можно увидеть двух ключевых персонажей. Премьера экранизации культового файтинга состоится 16 октября.

Новый кадр фильма по Street Fighter

Фото: Empire

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

У фильма по Street Fighter звёздный актёрский состав: рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты. Режиссёром картины выступил Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

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