Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт — на новом кадре фильма «Социальная расплата»

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Социальная расплата». Главные роли в нём сыграли Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт. Первый известен по «Медведю» и «Бесстыжим», вторая — по «Аноре».

Новый кадр «Социальной расплаты»

Фото: Empire

Лента не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новая картина расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети.

«Социальная расплата» выйдет в мировом прокате 9 октября. Режиссёром выступил Аарон Соркин — автор фильмов «В роли Рикардо» и «Суд над чикагской семёркой».