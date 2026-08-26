15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом посвящена Робин Гуду

Драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом посвящена Робин Гуду
Комментарии

Как оказалось, историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом в главной роли посвящена Робин Гуду. Ранее эту деталь не раскрывали.

Действие ленты развернётся в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

В ленте также снялись Джейми Белл («Грязь»), Стивен Диллэйн («Последняя любовь на Земле»), Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света») и другие актёры. Режиссёром выступил Пол Гринграсс — постановщик фильмов о Джейсоне Борне и картины «Капитан Филлипс».

В России лента официально выйдет 15 октября.

Комментарии