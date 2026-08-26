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Рэйф Файнс в образе президента Сноу — на свежем кадре «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Рэйф Файнс в образе президента Сноу — на свежем кадре «Голодные игры: Рассвет Жатвы»
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Entertainment Weekly поделилось свежим кадром фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». На нём можно увидеть Рэйфа Файнса в образе президента Сноу.

Новый кадр фильма «Голодые игры: Рассвет Жатвы»

Фото: Entertainment Weekly

Картина основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

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