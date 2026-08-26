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Назван актёр, который сыграет Тупака Шакура в фильме про Снуп Догга

Назван актёр, который сыграет Тупака Шакура в фильме про Снуп Догга
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По данным The Hollywood Reporter, Тупака Шакура в фильме про Снуп Догга сыграет Камрон Джонс. Актёр известен в том числе по роли в «Панике».

Режиссёром фильма выступит Крейг Брюэр, а продюсерами — Брайан Грейзер из Imagine Entertainment, ветеран киноиндустрии, работавший над полуавтобиографической драмой «8 миля» с Эминемом, и Аллан Мандельбаум. Продюсерами также выступают Снуп Догг и президент Death Row Pictures Сара Рамакер.

Насколько крупной будет роль актёра, пока неизвестно. Снуп Догг неоднократно работал с рэп-музыкантом вплоть до ссоры, произошедшей незадолго до смерти Тупака в 1996 году.

Фильм «Снуп» должен выйти в августе 2027 года, а главную роль в нём исполнит Джонатан Дэвис.

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