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В Steam вышли классические «Герои Меча и Магии 3», но игра не запускается

В Steam вышли классические «Герои Меча и Магии 3», но игра не запускается
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Ubisoft выпустила в Steam оригинальных «Героев Меча и Магии 3». Это классическая версия легендарной стратегии, которую теперь можно запустить на площадке Valve. Релиз состоялся после анонса ремейка.

У игры пока одна большая проблема — она не запускается. Пользователи жалуются, что не могут запустить стратегию из-за того, что у неё нет игровых файлов. Вероятно, разработчики не добавили их.

Фото: Steam

Проблему пока не решили. Из-за этого у новых «Героев Меча и Магии 3» в основном отрицательные отзывы. Ubisoft всё ещё никак не комментировала ситуацию. Возможно, разработчики скоро выпустят патч и исправят проблему.

Комментарии