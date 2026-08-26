Вышел дебютный тизер-трейлер фильма «Руки Вверх! 2»

«Кинопоиск» опубликовал первый тизер-трейлер фильма «Руки Вверх! 2».

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Будущий фильм вновь расскажет о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, то продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности.

К главным ролям в продолжении вернутся Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь. Производством занимается занимаются сразу несколько компаний: «ТЕМП», BERG SOUND, Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и сама «Руки Вверх! Production».

Премьера картины состоится 15 октября 2026 года.