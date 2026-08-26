Вышла восьмая серия «Сто лет одиночества» от Netflix — сериал завершён

26 августа состоялась финального эпизода сериала «Сто лет одиночества». Восьмую серию второго сезона шоу уже можно посмотреть на Netflix с русскими субтитрами спустя два года после запуска.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Сто лет одиночества» — адаптация одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Шоу рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои шоу страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.

Первый сезон сериала «Сто лет одиночества» вышел в декабре 2024 года. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 8,3 балла из 10. За создание проекта отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.