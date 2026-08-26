15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла восьмая серия «Сто лет одиночества» от Netflix — сериал завершён

Вышла восьмая серия «Сто лет одиночества» от Netflix — сериал завершён
Комментарии

26 августа состоялась финального эпизода сериала «Сто лет одиночества». Восьмую серию второго сезона шоу уже можно посмотреть на Netflix с русскими субтитрами спустя два года после запуска.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Сто лет одиночества» — адаптация одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса. Шоу рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои шоу страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.

Первый сезон сериала «Сто лет одиночества» вышел в декабре 2024 года. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 8,3 балла из 10. За создание проекта отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.

Также читают
Тайны погибшей матери и беззаботные каникулы: почему все смотрят драму «Стерлинг-Поинт»
Тайны погибшей матери и беззаботные каникулы: почему все смотрят драму «Стерлинг-Поинт»