Ubisoft показала сразу девять минут геймплея ремейка «Героев 3»

Компания Ubisoft представила девять минут геймплея ремейка Heroes of Might and Magic 3. Ролик вышел спустя несколько часов после анонса проекта на церемонии открытия gamescom 2026.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Так, в продолжительном видео авторы раскрыли первые подробности стратегии. Проект создаётся на движке Snowdrop, на котором работают The Division, Star Wars Outlaws и другие крупные проекты компании. В ремейк войдёт оригинал вместе с дополнениями «Клинок Армагеддона» и «Дыхание смерти» с девятью фракциями. Авторы обещают, что будущая игра будет совместима с фанатским контентом, который вышел за последние 27 лет.

Ремейк «Героев 3» выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. У игры пока нет даты релиза.