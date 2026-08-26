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Ubisoft показала сразу девять минут геймплея ремейка «Героев 3»

Ubisoft показала сразу девять минут геймплея ремейка «Героев 3»
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Компания Ubisoft представила девять минут геймплея ремейка Heroes of Might and Magic 3. Ролик вышел спустя несколько часов после анонса проекта на церемонии открытия gamescom 2026.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Так, в продолжительном видео авторы раскрыли первые подробности стратегии. Проект создаётся на движке Snowdrop, на котором работают The Division, Star Wars Outlaws и другие крупные проекты компании. В ремейк войдёт оригинал вместе с дополнениями «Клинок Армагеддона» и «Дыхание смерти» с девятью фракциями. Авторы обещают, что будущая игра будет совместима с фанатским контентом, который вышел за последние 27 лет.

Ремейк «Героев 3» выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. У игры пока нет даты релиза.

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