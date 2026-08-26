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GamesVoice намекнула на русскую озвучку аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3»

GamesVoice намекнула на русскую озвучку аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3»
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25 августа компания CD Projekt RED поделилась деталями дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3». Авторы показали трейлер будущего аддона, после чего заявили, что расширение впервые выйдет без русской озвучки.

Тем временем студия озвучания GamesVoice прокомментировала ситуацию. В команде намекнули, что русский дубляж у дополнения всё же появится, однако он будет неофициальным. Судя по всему, в студии планируют взяться на русскую озвучку аддона уже после его релиза.

На Gamescom 2026 показали первые кадры дополнения «Баллады прошлого» для ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Официально русский дубляж не заявлен. Но это не значит, что его не будет. Думайте.

Релиз дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Сама студия GamesVoice известна по русскому дубляжу Hogwarts Legacy, ремейка Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor и других проектов — сейчас команда работает над озвучкой дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

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