15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки сериала «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты»

Завершились съёмки сериала «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты»
Комментарии

Кинокомпания «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion объявили о завершении производства сериала «Сталин». Дата выхода исторической картины пока неизвестна. В проект войдёт четыре серии.

Сюжет сериала охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие развернётся после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году.

Главную роль в шоу исполнил Игорь Миркурбанов («За последней чертой»). Вместе с ним в ленте сыграли Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх»), Кристина Бабушкина («Беспринципные») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик фильмов «Собачье сердце», «Тарас Бульба» и культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года.

Также читают
Тайны погибшей матери и беззаботные каникулы: почему все смотрят драму «Стерлинг-Поинт»
Тайны погибшей матери и беззаботные каникулы: почему все смотрят драму «Стерлинг-Поинт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android