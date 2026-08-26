Завершились съёмки сериала «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты»

Кинокомпания «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion объявили о завершении производства сериала «Сталин». Дата выхода исторической картины пока неизвестна. В проект войдёт четыре серии.

Сюжет сериала охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие развернётся после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году.

Главную роль в шоу исполнил Игорь Миркурбанов («За последней чертой»). Вместе с ним в ленте сыграли Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх»), Кристина Бабушкина («Беспринципные») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик фильмов «Собачье сердце», «Тарас Бульба» и культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года.