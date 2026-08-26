«Скучный постапокалипсис»: критики громят фильм «Собачьи звёзды» Ридли Скотта

Уже 28 августа состоится премьера фильма «Собачьи звёзды» — новой работы режиссёра Ридли Скотта («Гладиатор»). Лента расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.

Критики уже посмотрели новинку и опубликовали свои обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют всего 40% критиков . Журналисты ругают ленту за скучное повествование, слабый сценарий, отсутствие «химии» между персонажами Джейкоба Элорди и Маргарет Куолли, а также за невыразительную атмосферу постапокалипсиса.

Некоторым обозревателям лента всё же понравилась благодаря сходству с классическими вестернами и яркому хоррор-эпизоду ближе к концу фильма. При этом даже они выставили ленте 6-7 баллов из 10.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Собачьи звёзды»

Так обнадёживающе смотреть фильм, который напоминает нам, что даже в мире после апокалипсиса всегда найдутся бедные люди, желающие украсть наши вещи.

В фильме «Собачьи звёзды» хорошая актёрская игра и режиссура, но его портит очень слабый сценарий.

По сравнению с другими постапокалиптическими фильмами «Собачьи звёзды» не могут похвастаться впечатляющим сюжетом или запоминающимися персонажами, чтобы подняться выше уровня разочаровывающей посредственности.

Сюжет фильма слишком предсказуем, и все попытки оживить его для большого экрана оказались неудачными. Хотя я в целом люблю постапокалиптические фильмы, «Собачьи звёзды» оставили у меня ощущение, что фильм мог бы быть гораздо лучше.

Пожалуй, снять скучный постапокалиптический боевик о выживании требует больше усилий, чем снять хороший. Если это так, то Ридли Скотт, похоже, работал для этого сверхурочно.

В мире кучи сериалов по «Ходячим мертвецам» сюжетные линии стали слишком знакомыми. Здесь нет ничего нового или примечательного, что могло бы вызвать что-либо, кроме ощущения дежавю.

Мировая премьера «Собачьих звёзд» состоится 28 августа. До России лента неофициально доберётся в сентябре.