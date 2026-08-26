Трейлер фильма «Мазерати» с Энтони Хопкинсом — выход в России 4 ноября

Компания The Andrea Iervolino Company представила дебютный трейлер фильма «Мазерати». Биографическая картина о создании культового итальянского бренда выйдет в кинотеатрах России 4 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале The Andrea Iervolino Company. Права на видео принадлежат The Andrea Iervolino Company.

Будущая лента посвящена братьям Мазерати, Альфьери и Биндо, которые основали компанию Maserati в 1914 году. Лента в том числе расскажет об их трудном пути к победе в гонках Индианаполис-500 в 1940 году.

Главные роли в ленте сыграли Микеле Морроне («Горничная»), Сальваторе Эспозито («Фарго»), Энтони Хопкинс («Одна жизнь»), Джессика Альба («Город грехов») и другие актёры. Режиссёром выступил Роберт Мореско («Ламборгини: Человек-легенда»).