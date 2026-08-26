Улучшенные графика и боевая система: детали ремастера «Ведьмака 3»

Компания CD Projekt RED раскрыла детали предстоящего ремастера «Ведьмака 3: Дикая Охота». Разработчики внесли ряд изменений в игру, чтобы улучшить графику и геймплей.

Так, авторы обновили текстуры, анимации и растительность в проекте. В ремастере геймеров ждёт улучшенный HDR и размытие в движении. Разработчики также полностью изменили глобальное освещение и добавили технологию подповерхностного рассеивания света. Благодаря этому, визуально игра будет выглядеть значительно более насыщенной, чем в оригинале. Пользователей ПК также ждёт переход «Ведьмака 3» на DirectX 12, реконструкция лучей и трассировка путей.

Геймплей «Ведьмака 3» также визуально изменится в ремастере. Боевая система будет переработана, благодаря появлению улучшенных эффектов знаков и новых анимаций добивания. Сами чудовища, с которыми сражается Геральт, изменят своё поведения и станут быстрее реагировать на действия геймеров. Интерфейс проекта тоже подвергся изменениям: авторы обновили систему сбора добычи и древо умению. Кроме того, в ремастере улучшили управление Плотвой и самим Геральтом.

Ремастер «Ведьмака 3» выйдет 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Обновление будет полностью бесплатным для владельцев игры. Предстоящий патч станет основой для дополнения «Баллады прошлого», релиз которого состоится в 2027 году.