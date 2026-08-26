«Разбили нам сердце»: Rockstar Games — об утечках GTA 6 от хакеров

Видеоигровая компания Rockstar Games прокомментировала утечки геймплея GTA 6. Авторы опубликовали обращение к геймерам на своей странице в соцсети Х.

По словам разработчиков, сливы геймплейных видео разбили сердце участникам команды. Всё потому, что они хотели официально продемонстрировать игровой процесс фанатам. Тем не менее, в Rockstar поблагодарили геймеров за терпение и рады, что уже 27 августа они увидят полноценную презентацию GTA 6.

Мы знаем, что многие из вас ждали новостей от нас касательно событий прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка видео игрового процесса Grand Theft Auto 6 таким образом разбила сердце нашей команде. Очевидно, мы не так планировали показать вам игру спустя столько времени. Всё заняло так много времени — от завершения работы над игрой (она почти готова!) до публикации более подробных деталей и официального геймплея, а также предоставления сообществу всего, что вы хотите знать. Мы очень рады, что завтра все увидят расширенный обзор. На подготовку ушло больше времени, чем мы планировали, но, как и во всём, что мы делаем, мы знаем, что нам нужно превзойти ваши ожидания. Мы полны решимости выпустить продукт того уровня, который вы ожидаете и заслуживаете. Хотя досадно, что на запланированное восприятие игры теперь могут повлиять некоторые спойлеры, мы надеемся, что все подождут ещё немного, чтобы самим оценить игру 19 ноября. Мы хотим поблагодарить всех участников сообщества, кто обратился к нам со словами поддержки на этой неделе — ваши слова значили для нашей команды больше, чем вы можете себе представить. В конечном счёте, мы делаем эту игру для вас, и без вас у нас не было бы привилегии создавать игры. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами новыми подробностями в ближайшее время.