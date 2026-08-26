Серебряная цепь и пропавший Лютик: детали аддона «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3»

На презентации Opening Night Live студия CD Projekt RED представила трейлер «Баллады прошлого» — крупного дополнения для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Журналисты уже ознакомились с аддоном, опубликовав новые детали сюжета и геймплея.

Действие дополнения развернётся в новом регионе под названием Леттен. Геральт отправляется туда чтобы встретиться с Лютиком, но после праздника он бесследно исчезает. Семья барда начинает панику и главному герою теперь предстоит раскрыть его пропажу. Сюжет связан с проклятием давнего предка музыканта по имени граф Гамберт де Леттенхоф. Геймерам предстоит изучать новую локацию, узнав другую сторону Лютика.

Главной особенностью геймплея «Баллад прошлого» станет серебряная цепь — новое оружие, которое знакома фанатам по трейлеру первой части серии. Её можно будет выбрать в меню знаков или инструмент для разных видов атак. Оружие также пригодится, чтобы разбивать защиту более серьёзных противников. В основном игровой процесс практически не изменился — Геральту также предстоит выполнять дополнительные задания, икать Лютика и выслеживать чудовищ.

«Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» выйдут в 2027 году. Более точную дату релиза авторы раскроют позже. До этого игра получит полноценный ремастер, с улучшением графики и боевой системы — выход обновлённой версии состоится 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.