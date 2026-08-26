В России начались продажи бюджетных смартфонов Tecno Pova 8 с пиксельным мини-экраном

Китайская компания Tecno объявила о выпуске смартфонов TECNO POVA 8 в России. Устройства уже доступны для покупки у ритейлеров страны.

Модель TECNO POVA 8 5G получила аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Гаджет обладает широким набором ИИ-функций, улучшенной производительностью и высокой стабильностью сигнала. На задней панели смартфона расположен пиксельный мини-экран с подсветкой, которая активируется при входящих звонках, уведомлениях, воспроизведении музыки и других действиях. Рисунки на небольшом дисплее можно настраивать по своему вкусу. Стоимость устройства составляет от 29 999 рублей.

В линейку смартфонов также вошла продвинутая модель под названием TECNO POVA 8 Pro 5G. Главной особенностью устройства стал высокий уровень защиты от горячей воды, влаги и пыли по современным стандартам. Гаджет оснащён AMOLED-экраном и процессором Dimensity 7400 Ultimate с графическим чипом TECNO P1. Смартфон продаётся по цене от 39 999 рублей.

В обоих гаджетах POVA 8 входит более 80 бесплатных функций искусственного интеллекта TECNO AI. Они позволяют создавать различный фото и видео-контент, а также могут помочь в учёбе и работе. Кроме того, ИИ даёт возможность пользоваться продуманной системой шумоподавления при звонках, которая сама определяет голос собеседника и подавляет посторонние звуки.