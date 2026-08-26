15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались продажи бюджетных смартфонов Tecno Pova 8 с пиксельным мини-экраном

В России начались продажи бюджетных смартфонов Tecno Pova 8 с пиксельным мини-экраном
Комментарии

Китайская компания Tecno объявила о выпуске смартфонов TECNO POVA 8 в России. Устройства уже доступны для покупки у ритейлеров страны.

Модель TECNO POVA 8 5G получила аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Гаджет обладает широким набором ИИ-функций, улучшенной производительностью и высокой стабильностью сигнала. На задней панели смартфона расположен пиксельный мини-экран с подсветкой, которая активируется при входящих звонках, уведомлениях, воспроизведении музыки и других действиях. Рисунки на небольшом дисплее можно настраивать по своему вкусу. Стоимость устройства составляет от 29 999 рублей.

В линейку смартфонов также вошла продвинутая модель под названием TECNO POVA 8 Pro 5G. Главной особенностью устройства стал высокий уровень защиты от горячей воды, влаги и пыли по современным стандартам. Гаджет оснащён AMOLED-экраном и процессором Dimensity 7400 Ultimate с графическим чипом TECNO P1. Смартфон продаётся по цене от 39 999 рублей.

В обоих гаджетах POVA 8 входит более 80 бесплатных функций искусственного интеллекта TECNO AI. Они позволяют создавать различный фото и видео-контент, а также могут помочь в учёбе и работе. Кроме того, ИИ даёт возможность пользоваться продуманной системой шумоподавления при звонках, которая сама определяет голос собеседника и подавляет посторонние звуки.

О другом популярном смартфоне:
Видео
Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold сломался во время проверки на прочность
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android