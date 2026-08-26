«Блестящая стратегия в духе XCOM»: критики хвалят пошаговую Star Wars Zero Company

Уже 27 августа состоится релиз Star Wars Zero Company — новой тактической стратегии по «Звёздным войнам», от авторов XCOM. Многие зарубежные издания уже ознакомились с проектом и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе OpenCritic игра получила 89 баллов из 100. Обозреватели хвалят проект за проработанную систему отношений с персонажами, которая делает погружение в сюжет максимально интересным для вселенной «Звёздных войн». Отдельно отмечают отличный темп Zero Company: он позволяет насладиться зрелищными сражениями, а после — передохнуть на кинематографичных кат-сценах. При этом некоторые ругают игру за слишком несбалансированную сложность и переизбыток сюжета, который слишком сильно отвлекает от геймплея.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики про игру Star Wars Zero Company:

Star Wars Zero Company блестяще сочетает в себе глубокую тактическую стратегию в стиле XCOM с удивительно насыщенным, ориентированным на отряд сюжетом, который входит в число лучших в «Звёздных войнах». Запоминающаяся динамика отношений между напарниками, органичная система управления базой и разнообразный дизайн миссий обеспечивают глубокое эмоциональное вовлечение на протяжении всей кампании.

Star Wars Zero Company — это, проще говоря, лучшая тактическая игра в галактике. Создав сюжет, достойный франшизы «Звёздные войны», проект предлагает лучшие боевые возможности жанра, облекая их в кинематографическую форму высочайшего уровня.

Star Wars Zero Company, несмотря на некоторые шероховатости, удаётся открыть пошаговые тактические симуляторы для новых игроков, одновременно предоставляя поклонникам жанра именно то, чего они жаждут. Захватывающее тактическое приключение в далёкой-далёкой галактике.

Star Wars Zero Company — это линейная, сюжетно-ориентированная игра на 40 часов, с продуманной механикой, обеспечивающей приятный игровой процесс, но она омрачена раздражающими техническими проблемами, а также непостоянным темпом и уровнем сложности.

Star Wars Zero Company вызывает досаду: ведь это увлекательная тактическая ролевая игра, способная подстраиваться под любой стиль. Но как же сильно она увязает в сюжете и проработке персонажей — пожалуй, одних из самых банальных и невыразительных во всей вселенной «Звездных войн», с какими мне доводилось сталкиваться. Всё было бы не так плохо, если бы повествование отходило на второй план по сравнению с боями, но игра явно рассчитывает, что вы будете глубоко погружены и в то, и в другое. Проект нещадно утомляет скучными вставками между сражениями.

Star Wars Zero Company выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Действие проекта развернётся в конце Войн клонов. Главным героем выступит бывший офицер армии Республики по имени Хокс, который возглавит элитный отряд наёмников. Пользователям предстоит собрать команду, в которую могут войти клон, мандалорец и джедай. Авторами игры выступает студия Bit Reactor, состоящая в том числе из бывших разработчиков знаменитой тактической стратегии XCOM.