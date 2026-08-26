Аниме «Ариэтти из страны лилипутов» Хаяо Миядзаки выйдет в кинотеатрах России 24 сентября

Кинокомпания RWV Film сообщила о повторном выпуске аниме «Ариэтти из страны лилипутов» в российский прокат. Картину начнут демонстрировать в кинотеатрах страны уже 24 сентября.

Видео доступно во VK-канале RWV Film | Кино, сериалы и анимация. Права на видео принадлежат RWV Film/Studio Ghibli.

Фильм рассказывает о маленьком семействе «добываек» — миниатюрных существах, которые крадут различные вещи у людей и стараются не попасться им на глаза. На своей первой вылазке маленькая Ариэтти встречает мальчика Сё, переехавшего в дом к бабушке перед сложной операцией. Герои начинают дружить, что угрожает лилипутам раскрыть тайну их существования.

Одним из сценаристов картины стал Хаяо Миядзаки — автор культовых аниме «Унесённые призраками» и «Ходячий замок». В качестве режиссёра фильма выступил его ученик Хиромаса Ёнэбаяси. Лента «Ариэтти из страны лилипутов» вышла в 2010 году. Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 94% свежести от обозревателей и 86% от пользователей. В России картину перевыпустят в разрешении 4К.