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Team Spirit обыграла DENDELE на BLAST Open Porto 2026 — donk набрал рейтинг 2,14

Team Spirit обыграла DENDELE на BLAST Open Porto 2026 — donk набрал рейтинг 2,14
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Team Spirit начала BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2 с победы над бразильской DENDELE со счётом 2:0. Серия завершилась 13:8 на Ancient и 13:7 на Cache.

CS 2. BLAST Open Fall 2026 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
26 августа 2026, среда. 14:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
DENDELE CS

Данил donk Крышковец доминировал на обеих картах — 48 фрагов при 26 смертях и рейтинг 2,14. Остальные четыре игрока Spirit завершили серию с рейтингами ниже 1,10. Со стороны DENDELE выделились Жоау koala Пфеффер (1,35) и Максимо maxxkor Кортина (1,28), однако трое их тиммейтов не превысили рейтинг 0,80.

Spirit прошла в верхний полуфинал группы A, где встретится с G2 Esports. DENDELE опустилась в нижнюю сетку и сыграет с Aurora в матче на вылет. Для Spirit это первый турнир после победы на Esports World Cup 2026 в Париже.

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