Team Spirit обыграла DENDELE на BLAST Open Porto 2026 — donk набрал рейтинг 2,14

Team Spirit начала BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2 с победы над бразильской DENDELE со счётом 2:0. Серия завершилась 13:8 на Ancient и 13:7 на Cache.

Данил donk Крышковец доминировал на обеих картах — 48 фрагов при 26 смертях и рейтинг 2,14. Остальные четыре игрока Spirit завершили серию с рейтингами ниже 1,10. Со стороны DENDELE выделились Жоау koala Пфеффер (1,35) и Максимо maxxkor Кортина (1,28), однако трое их тиммейтов не превысили рейтинг 0,80.

Spirit прошла в верхний полуфинал группы A, где встретится с G2 Esports. DENDELE опустилась в нижнюю сетку и сыграет с Aurora в матче на вылет. Для Spirit это первый турнир после победы на Esports World Cup 2026 в Париже.