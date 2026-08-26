Шестой, финальный сезон «Эмили в Париже» выйдет 24 декабря — первые кадры

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода шестого сезона сериала «Эмили в Париже». Финальные эпизоды шоу выйдут в онлайн-кинотеатре 24 декабря. Авторы также представили первые кадры новых серий.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Проект рассказывает об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. Действие шестого сезона развернётся в Греции и Монако.

Главные роли в сериале исполнили Лили Коллинз («С любовью, Рози»), Эшли Пак («Грызня»), Сэмюэл Арнольд («Убить человека») и другие актёры. «Эмили в Париже» выходит на Netflix с 2020 года — новые сезоны шоу появляются на стриминговом сервисе каждый год. Шестой сезон станет финальным для всего сериала.