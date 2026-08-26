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Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» спустя 15 лет

Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» спустя 15 лет
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» на сцене Бродвейского театра присоединился актёр Руперт Гринт. Он вновь исполнит роль Рона Уизли, которого играл на протяжении восьми фильмов.

Артист появится в постановке 2 февраля 2027 года — сами показы спектакля продлятся до 30 мая того же года. Гринт отметил, что Рон Уизли был с ним ещё с 11 лет, когда он начал сниматься во франшизе. Он рад, что, будучи взрослым, сможет воплотить более зрелую версию знаменитого героя.

Рон Уизли был частью меня с 11 лет, и я с нетерпением жду встречи с ним на этом этапе жизни. В том, чтобы снова сыграть Рона, когда мы оба стали отцами, есть что-то такое, что замыкает круг и делает это событие особенным. Это одновременно очень знакомо и совершенно ново. И радость от возвращения на Бродвей, на этот раз в роли, которая так много определила в моей жизни, поистине захватывает.

Руперт Гринт стал не первым актёром из фильмов «Гарри Поттер», который сыграет в постановке «Проклятое дитя». Ранее роль Драко Малфоя вновь воплотил на сцене Том Фелтон. Когда артист появился на премьере спектакля, фанаты аплодировали и кричали, ведь были рады его возвращению к знаменитому персонажу.

Как Том Фелтон вновь сыграл Драко Малфоя:
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Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере и Проклятое дитя» — видео
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